Le début de la Coupe du Monde avancé d’un jour selon des sources proches du tournoi

C’est une information surprenante mais vraie. Alors que tous les calendriers de la Coupe du Monde sont définis depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs sources proches de l’organisation du tournoi révèlent un changement de quasi dernière minute : la compétition va finalement commencer le dimanche 20 novembre et non plus le lundi 21 novembre afin que le match d’ouverture soit finalement bien Qatar-Équateur.

Pour rappel, initialement, le match Qatar-Équateur devait ouvrir la Coupe du Monde le lundi 21 novembre à 13h mais la FIFA avait changé son calendrier quelques heures après l’avoir annoncé, plaçant finalement à 13h et en ouverture de la Coupe du Monde le match entre le Sénégal et les Pays-Bas afin de faire jouer le Qatar en soirée.

Nouveau changement quatre mois plus tard donc, le Qatar devrait finalement donc bien ouvrir sa Coupe du monde, comme le veut normalement la tradition en affrontant donc l’Equateur, un jour plus tôt, le dimanche 20 novembre.