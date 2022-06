Le débriefing de la 1ère étape du Tour de Belgique – Frédéric Amorison : "Pedersen était le plus puissant"

Le Danois Mads Pedersen a remporté, au sprint, la 1ère étape du Tour de Belgique. On débriefe la course avec notre consultant Frédéric Amorison.

"Pedersen était très certainement le plus fort aujourd’hui. Il a pris ses responsabilités et a attaqué à de nombreuses reprises sur les monts flandriens. Il était aussi le plus puissant au sprint", confie Frédéric Amorison après la victoire assez nette de Mads Pedersen. "Il pourrait conserver ce maillot jusqu’à samedi matin, au départ de l’étape de type 'ardennaise' du côté de Durbuy. Mais il y a de gros collectifs comme Quick-Step Alpha Vinyl et Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Tim Wellens a aussi fait une bonne opération par rapport au classement général".

Le sprinteur Arnaud De Lie a craqué dans les bosses du jour mais il va, peut-être, pouvoir sourire dans la 2ème étape où un sprint est attendu. "Il est peut-être passé à côté aujourd’hui, mais le parcours était très difficile et les purs sprinteurs n’étaient pas là. Dans la 2ème étape, on peut s’attendre à voir un Arnaud De Lie leader de son équipe et il pourra se jauger face à un client comme Fabio Jakobsen", conclut notre consultant.