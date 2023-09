Le débriefing de l'Euro du chrono : la jeunesse au pouvoir, les difficultés de Wout van Aert, la chute de Stefan Küng

Roulez jeunesse : le Gallois Joshua Tarling, 19 ans et néoprofessionnel chez Ineos Grenadiers cette saison, est devenu mercredi à Emmen, aux Pays-Bas, Champion du Monde du contre-la-montre après avoir écrasé la concurrence.

Troisième à 43 secondes, Wout van Aert a rapidement compris que le phénomène britannique était intouchable sur ce chrono constitué de longues lignes droites et pas assez technique à son goût.

"C'était le favori de Wout, et il a prouvé qu'il a un bel avenir devant lui, analyse notre consultant Gérard Bulens. Il a fait preuve d'une puissance assez extraordinaire. Porter ce maillot, ce sera une belle expérience, et il pourra sans doute revendiquer le titre dans les deux ans à venir."

"Wout va encore chercher un bon résultat, mais force est de constater que ces deux dernières années, il a beaucoup plus de difficultés à gagner, c'est le cas dans les sprints massifs également, reprend Gérard Bulens. Au niveau de sa puissance, ça devient plus compliqué aussi. Petit à petit, il va évoluer et se tourner vers autre chose."

Enfin, comment ne pas évoquer l'image de cet Euro : la chute dans les barrières nadar de l'expérimenté coureur suisse Stefan Küng, qui s'est relevé casque brisé, visage en sang, et qui a malgré tout réussi à rallier la ligne d'arrivée.

"Selon moi, soit il était vraiment concentré sur sa position et il n'a pas relevé la tête, et donc, pas vu les barrières, soit lors de cet effort intense, il a eu un petit voile noir devant les yeux, avance Gérard Bulens. C'est dommage, je pense qu'il avait un pied sur le podium."