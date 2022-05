Le débriefing de Gaëtan Vigneron : Panne, pluie, cacophonie chez Ferrari et le Grand Prix de Monaco mis en doute

Troisième "seulement" sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, le Mexicain Sergio Pérez a réussi à tirer profit de la stratégie mise en place par l'équipe Red Bull pour aller décrocher la troisième - et la plus prestigieuse - victoire de sa carrière au grand dam de la Scuderia Ferrari, qui avait pourtant verrouillé la première ligne avec Charles Leclerc et Carlos Sainz au terme d'une séance de qualification chahutée.

Mais la pluie est venue redistribuer les cartes... et l'écurie Red Bull s'est montrée "redoutable, Ferrari beaucoup moins !"

Dans son débriefing de ce week-end très animé, Gaëtan Vigneron revient également sur le futur du Grand Prix de Monaco ("je pense quand même qu'il sera au calendrier 2023"), sur la panne de courant qui a perturbé le départ, ainsi que sur les décisions de la direction de course.