Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Je quitte Suzuka, mon GP préféré, avec un goût amer…"

Lundi Shiroko Suzuka… j’embarque pour mon premier train direction Tokyo où je prendrai demain matin (après annulation de mon vol initial) mon vol retour vers la Belgique. Quel week-end encore… ! Mais ce matin j’ai un petit arrière-goût amer en bouche…, alors que le GP du Japon sur ce tracé mythique est peut-être mon préféré de la saison.

Jamais je n’avais encore vécu une attribution d’un titre mondial dans des conditions aussi confuses. Oui le règlement a finalement été appliqué mais lorsque les pilotes, les teams, les commentateurs, les médias dans un ensemble touchant étaient persuadés que la totalité des points n’allait pas être donnée, c’est qu’il y a un problème. À tout le moins de communication. Il eut été tellement simple de rappeler à tout le monde un point de règlement pour le moins nébuleux. C’est très frustrant.

Tant qu’on parle de règlement, on pourrait aussi se demander si une erreur n’a pas été commise quant au nombre de tours. Lorsqu’on va à la limite du temps, le drapeau est abaissé un tour après. Comme fait à Singapour le week-end dernier mais pas ici. Plusieurs pilotes m’ont dit après la course qu’ils ignoraient que le GP était terminé. On devrait donc en théorie prendre le classement du tour avant… quand Leclerc n’était pas encore parti à la faute… Et donc… Max ne serait peut-être pas champion… ! Ou oui tout de même… Détail…

Concernant Leclerc, on pourrait aussi s’interroger sur sa pénalité. Il n’a pas vraiment gagné un avantage même si c’est vrai le règlement stipule qu’en quittant la piste un pilote est considéré comme ayant gagné un avantage s’il revient de son hors-piste dans la même position. Les commissaires sportifs avaient mis 2 heures 31 pour se décider à Singapour. Ici, alors que le titre était en jeu, ils n’ont même pas pris la peine d’entendre les intéressés et ont immédiatement sanctionné Charles, donnant donc le titre à Verstappen. Notez que de deux maux, choisissons le moindre, je préfère quand ils se décident vite… Soit.

Amusant au passage de constater que Perez aura donc été déterminant dans les 2 couronnes de son équipier. L’an dernier en contenant longtemps Hamilton dans une défense désespérée, cette année en forçant Leclerc à la faute…

Pour le deuxième week-end de suite, je ne partage pas la prudence extrême du directeur de course Eduardo Freitas. Pour moi on pouvait relancer la course bien plus tôt. Comprenez-moi bien, je suis le premier à saluer le souci de la sécurité mais l’excès nuit en tout et à force de ne plus jamais libérer les bolides à la moindre goutte de pluie, on finit par dénaturer ce sport qui doit, selon moi, garder son aspect "gladiateur"… C’est vrai que cela cadre bien peu avec le monde politiquement correct dans lequel on nous cantonne de plus en plus…

Que dire alors de cette satanée grue sur la piste alors que les monoplaces tournaient encore… ! Prudence maximale avec la pluie mais inconscience sur d’autres aspects. Oui Gasly roulait trop vite sous safety car puis drapeau rouge. Il a d’ailleurs été pénalisé. Précisons que cela concernait les virages 14 et 15, pas là où le tracteur était en action. Là, il avait ralenti (pas assez), respectant les delta time sous safety car. Le drapeau rouge a été brandi quand il approchait du virage 12. Pierre disait que s’il avait dû freiner "safely" à cet endroit-là, il aurait sans doute perdu le contrôle de son Alpha Tauri… et ne serait plus là pour en débattre. Je n’ai plus vu un faciès de pilote aussi blême depuis celui d’Adrian Sutil qui avait assisté en direct au crash fatal de Jules Bianchi en 2014. Pour moi c’est simple, en aucun cas, il ne peut y avoir un tel engin sur la piste tant que toutes les voitures ne sont pas rentrées au stand. La FIA a d’ailleurs décidé de se repencher sur la question. D’autres pilotes sont passés au même endroit lorsque le tracteur était en action… On a évité le drame et c’est difficilement acceptable quand on a vécu de l’intérieur l’accident du malheureux Jules…

Tout cela n’enlève rien bien sûr aux mérites de Max Verstappen qui mérite amplement son titre. Quelle saison… pourtant mal commencée avec deux abandons en trois courses. Hier encore il nous a offert un festival sous la pluie, s’imposant avec..27 secondes d’avance en 28 tours… ! Du tout grand art. Phénoménal Max qui est donc double champion à 25 ans seulement…

Voilà, on approche de Tokyo… Il reste 4 GP. Je suis certain que l’on va vivra encore de très belles courses cette saison. Ah oui j’en oublie presque la communication de la FIA prévue aujourd’hui dans la saga du budget plafond. J’ai presque envie de vous dire que je m’en fous… Surtout je souhaite éviter de replonger dans de nouvelles polémiques stériles…