Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Ce premier GP de Miami a-t-il marqué un tournant dans l’histoire de la F1 ?"

Max Verstappen est devenu, ce dimanche, le tout premier lauréat de l’histoire du Grand Prix de Miami en s’imposant devant les Ferraris de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Outre les conclusions purement sportives, et la deuxième victoire consécutive du champion du monde qui revient à 19 points de Monégasque, Gaëtan Vigneron souligne l’impact que peut avoir ce nouveau rendez-vous américain. "Est-ce que ce premier Grand-Prix de Miami marque-t-il un tournant dans l’histoire de la F1 ? Bien sûr qu’en tant que puristes, on aime bien aller à Silverstone, Monza ou Spa-Francorchamps. Avec l’arrivée du groupe VW, Porsche, Audi, il est évident que tôt ou tard il y aura le retour du Grand Prix d’Allemagne. Il n’y a cependant plus de place pour tout le monde lorsqu’on voit que même Monaco doit se battre pour rester au calendrier".

Notre expert F1 analyse ensuite l’engouement mondial pour la catégorie reine du sport automobile. "Il ne faut pas tout voir avec nos yeux européens dans un sport qui se veut mondial. Les Etats-Unis connaissent un intérêt grandissant de la F1, la Chine va faire son retour, l’Afrique va arriver et le Moyen-Orient est bien installé".

Gaëtan Vigneron a profité de ce week-end pour tendre le micro aux principaux concernés. "Les patrons d'écuries sont convaincus que la seule issue des Grand Prix européens, c’est une rotation. Les GP du Vieux Continent devront peut-être se moderniser".