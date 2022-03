Le débriefing de Gaëtan Vigneron après les essais d'avant-saison : "Vers un duel Red Bull-Ferrari"

Gaëtan Vigneron nous livre son analyse des forces en présence après la deuxième volée d'essais d'avant-saison. Il estime que le début du championnat du monde pourrait voir émerger un duel entre Red-Bull et Ferrari.

"Une grosse sérénité se dégage de Red Bull. Les nouvelles évolutions ont tout de suite fonctionné et Max Verstappen a réalisé le meilleur chrono."

"Durant les 3 jours, Sainz et Leclerc ont roulé avec une Ferrari rapide et fiable. Pas de gros problème à signaler et du côté de la Scuderia, on refuse d'endosser le statut de favori."