Le debrief tactique de Swann après FCSB-Anderlecht: "Après une nuit je ne sais toujours pas si c'est un bon résultat"

Swann, Mazzu avait changé son système hier en jouant avec une défense à 4. Tu en as pensé quoi?

C'était intéressant, tout en se mettant en danger. On a compris dans les 5 premières minutes qu'Anderlecht allait pouvoir faire mal avec Amuzu dans les 1 contre 1. Avec Vertonghen derrière lui pour verrouiller défensivement. Donc Amuzu pouvait démarrer ses actions plus haut, notamment sur les contre-attaques. Un système un peu hybride parce que sur attaque posée, c'était de nouveau un système à 3 derrière avec Murillo très haut aussi. D'un autre côté, Amuzu en phase défensive s'est parfois fait prendre dans son dos et c'était un peu dangereux. Mais finalement ce que j'ai retenu de ce match, au-delà du changement tactique, c'était l'animation en possession de balle. Dans les 10 premières minutes surtout, il y avait une volonté d'Anderlecht de jouer entre les lignes, dans les pieds. Après la carte jaune de Kana qui l'a un peu crispé, il y a eu à nouveau plus de longs ballons et c'était moins bon. Et donc j'ai trouvé que c'était plus un changement d'animation que tactique. Ce n'était pas si mal.

Le niveau technique était décevant, non?

Oui, sur la globalité du match. Après une nuit de sommeil, je ne sais toujours pas si c'est un bon résultat. Il y a eu quelques bons moments. Le début de match et puis quand Kana s'est repris en 2è mi-temps et puis avec l'entrée de Duranville. Ils ont réussi à mettre les Roumains en difficulté, mais l'avant-dernier geste a toujours été une combinaison un peu trop longue, un peu ratée. Même Rafaelov, qui est là pour ça normalement, s'est raté. Et c'est ce qui ne permet pas à Anderlecht d'être dangereux. Il y a de l'envie, il y a des idées, mais au final tu te retrouves dans un match avec seulement 2 occasions alors que pendant une bonne partie du match tu sembles supérieur.

Finalement, celui qui réussit le plus de décalage, c'est Debast et celui qui a réussi le plus de différence, c'est Duranville...

Debast, à la fois ça m'embête et ça ne m'embête pas. Avec l'animation d'hier, ça ne me dérange pas trop, avec sa qualité de passe. Même si on a souvent vu Refaelov demander aux centraux d'avancer plus haut avec le ballon pour fixer l'adversaire. Mais il y a avait peut-être une petite réticence vu ce qui s'était passé à Westerlo. Duranville, lui, rentre pour ça. Un peu tard peut-être même si à l'heure de jeu Anderlecht était mieux dans le match et on peut comprendre qu'il ait donc attendu pour ses changements. Duranville, avec pour l'instant son statut de remplaçant, rentre dans un rôle d'ouvre-boîte. En entrant comme ça il est surprenant pour les joueurs adverses. Il a un slalom incroyable en contre-attaque mais les appels de balle sont mauvais devant lui. Et finalement là non plus cela n'a pas débouché sur de vraies occasions. En conclusion hier l'essentiel pour Anderlecht c'était de ne pas perdre. Cela peut sembler décevant pour les supporters qui veulent gagner, parce qu'il y avait la place aussi. Mais à 0-0, quand tu sens que tu peux gagner mais que tu peux surtout perdre aussi, il y a le spectre de la défaite qui est assez fort quand tu n'es pas trop en confiance comme en ce moment. Surtout quand tu viens de subir le même genre de scénario en fin de match à Westerlo.