Le débrief de Philippe Albert : "On aurait dû être derrière en deuxième mi-temps"

Tenue en échec par l’Irlande, la Belgique n’a pas forcément tenu son rang ce samedi. Après la rencontre, Philippe Albert a débriefé la prestation des Diables au micro de Vincent Langendries.

Notre consultant a d’abord donné son sentiment général. "Le bilan est assez mitigé. J’ai vu de bonnes choses en première période avec ce superbe but de Batshuayi, un milieu de terrain relativement limpide au niveau de la possession et de la façon de jouer avec Tielemans, Vanaken et surtout avec Dendoncker qui a été assez impressionnant en première mi-temps."

Concernant l’adversité, Philippe a mis en avant la prestation intéressante des Irlandais. "Au début de la deuxième mi-temps, c’était beaucoup moins facile car on a énormément souffert défensivement. Les Irlandais se sont créé deux possibilités absolument incroyables dans le premier quart d’heure, on aurait dû être derrière mais c’est l’inverse qui se produit et on reprend l’avantage avant de flancher en fin de match pour un résultat ultra logique au final car si les Irlandais avaient été battus ce soir, c’eut été un résultat immérité pour eux."

Interrogé sur la défense, l’ancien défenseur n’est pas forcément réjoui de la prestation des Diables. "Le bilan de Theate sur ce match est positif, surtout en première mi-temps. En deuxième période, c’est pas non plus à lui à sortir l’équipe la tète hors de l’eau. Il est très jeune, ça aurait été à Denayer ou à Boyata de la faire avec Mignolet qui s’en est finalement pas mal sorti, il n’a rien à se reprocher sur les deux buts. L’expérience de gars comme Alderweireld ou Vertonghen nous a manqué, c’est une certitude."

Un des enseignements de la rencontre est la maigre prestation d’Alexis Saelemaekers, qui est rentré aux vestiaires à la pause. Une déception pour Philippe. "La sortie de Saelemaekers à la mi-temps est un point négatif. J’ai vu Martinez l’engueuler avant la pause ou ça a chauffé un peu apparemment. C’est dommage pour Alexis qui vit des moments difficiles au Milan AC. Sa première mi-temps n’a pas non plus été assez fructueuse selon moi. Tactiquement, Martinez adore avoir un équilibre dans l’équipe et il y avait peut-être un déséquilibre à ce niveau-là avec le jeu d’Alexis."

Concernant Charles De Ketelaere, il y a du bon et du moins bon. "À certaines reprises, j’ai été satisfait par sa prestation. À d’autres moments, son travail défensif laissait à désirer mais il est très jeune. Sa marge de progression est énorme dans ce milieu de terrain ce n’est pas à lui de faire la différence, ce sont des gars comme Tielemans, Vanaken ou Dendoncker qui auraient dû le faire, surtout en deuxième mi-temps lorsqu’on était en difficulté."

Questionné sur les prestations de Mangala, Philippe ne veut pas en tirer trop d’enseignements. "Quelques minutes, ce n’est pas suffisant pour se mettre en évidence. Mangala est présent sur le but égalisateur mais n’arrive pas à dégager, le ballon aurait peut-être dû être dégagé par Boyata ou Dendoncker. On ne peut pas lui en vouloir. En plus, l’Irlande a mis un coup d’accélérateur en fin de rencontre, on aurait pu être battus, le score tout à fait logique."

La Belgique va désormais se concentrer sur le match face au Burkina Faso mardi, une rencontre que notre consultant à hâte de voir. "Nous aurons une équipe belge complètement différente. Le Burkina en a pris 5 contre le Kosovo donc c’est qu’il y a du négatif. Ils auront une revanche à prendre même si ça reste un amical. C’est à domicile donc il faudra jouer pour le gagner et surtout avoir une mentalité positive. On l’a eue de temps en temps ce samedi mais se faire parfois dominer par cette équipe d’Irlande qui n’est pas un foudre de guerre mais qui va dans les duels, il faut être présents et ça sera encore le cas mardi. J’attends ce match avec impatience, ce sont des équipes qui peuvent battre n’importe sur un match ou en prendre cinq au Kosovo."