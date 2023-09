Le débrief de Philippe Albert après l’Estonie : "Un collectif costaud avec deux individualités qui sortent du lot"

Les Diables Rouges ont tranquillement fait le job. Attendus au tournant après leur non-match à Bakou samedi, les Belges n’ont fait qu’une bouchée d’une faible équipe d’Estonie (5-0). Ils profitent de cette victoire, conjuguée à la défaite de la Suède en Autriche (1-3), pour faire un grand pas vers l’Euro 2024. Forcément, les motifs de satisfaction sont nombreux.

Dans son traditionnel débrief d’après-match, Philippe Albert s’est lui aussi montré satisfait, au micro de Vincent Langendries : "Il n’y a rien à dire comparé à Bakou. Une entame de match parfaite avec un but rapide pour débloquer la situation. On a eu des joueurs libérés qui ont montré d’énormes qualités individuelles. Je vais parler de Doku qui a été époustouflant de la 1e à la dernière minute. Un véritable poison sur son flanc droit en 1e mi-temps et sur son flanc gauche en 2e période. C’est un cauchemar pour les défenseurs adverses quand vous avez un gars comme ça dans les parages. Quand vous lui laissez une telle liberté, vous êtes punis. Romelu Lukaku a aussi été impressionnant en 1e mi-temps dos au but. Puis en 2e mi-temps, il met deux buts du droit exceptionnels. On a eu un collectif costaud avec deux individualités qui sortent du lot."

Forcément, les acteurs majeurs de ce mardi sont les grands gagnants du moment, alors que ceux qui ont pataugé dans la semoule sur le champ de patates azéri samedi, sont évidemment les perdants. Le nom qui revient le plus ? Sans aucun doute celui de Youri Tielemans, qui semble (encore) avoir perdu des points : "Il est en manque de rythme, il en est conscient. Leandro Trossard a eu droit à une 2e chance, alors qu’il n’avait pas été bon en Azerbaidjan non plus. C’est la différence, Trossard a pu évoluer dans une équipe qui était en confiance, avec un but extraordinaire de sa part. Tielemans va devoir travailler énormément à l’entraînement pour être titulaire dans son club et pouvoir revendiquer de nouveau une place de titulaire en équipe nationale. Onana a été très costaud en 6 et Mangala a joué en 8 aujourd’hui. Cela a bien marché, même si l’adversaire est moins fort que l’Azerbaïdjan. C’est le football, ça va très vite, il le sait aussi. A lui de mettre les bouchées doubles pour redevenir titulaire dans son club. Mais c’est vrai que c’est l’un des grands perdants de ce rassemblement."