Le débrief de Cyril Saugrain après la 19e étape : "Le travail incessant des Uno-X a privé Campenaerts d’un bel avantage"

Pas de victoire belge en ce 21 juillet de fête nationale ce vendredi sur la 19e étape du Tour de France mais bien un succès slovène, conquis par Matej Mohoric. L’ancien champion du monde espoirs a profité d’un mouvement de course pour s’imposer dans un sprint à trois avec Kasper Asgreen et Ben O’Connor.

"On a vu trois super champions capables de rouler à 60 km/h, à la même vitesse que les hommes qui les chassaient derrière malgré la collaboration et un Van der Poel qui s’est sacrifié pour Philipsen", souligne un Cyril Saugrain admiratif lors de notre traditionnel débrief d’après-course.

Acteur majeur de l’étape, Victor Campenaerts s’est plusieurs fois retrouvé à l’avant de la course et une nouvelle fois montré qu’il était très solide. Les circonstances de course ne lui ont toutefois pas souri.

"L’équipe Uno-X a pris une responsabilité très tôt dans l’étape. Elle a fait la majorité du travail pour permettre que ça revienne sur les 9 hommes de tête (dont Campenaerts) et elle a encore roulé pour stopper l’initiative de Campenaerts et Clarke. Le regret de l’équipe Lotto Dstny c’est de ne pas avoir eu un coureur dans le groupe de contre qui est revenu à l’avant. On aurait pu mettre un De Buyst par exemple. Ce travail incessant de l’équipe Uno-X, pour ne finalement rien récolter (Tiller 21e), a sans doute été un tournant qui a privé Campenaerts d’un bel avantage."

Enfin un mot sur la 20e étape, la dernière étape de montagne. "Je ne pense pas qu’on aura des surprises", pense Cyril Saugrain. "On peut s’attendre à une vraie bagarre. Pogacar peut peut-être vouloir montrer qu’il est revenu et qu’il a récupéré de son moment difficile. Mais il est à 7 minutes, le danger n’est pas vraiment présent. On verra plutôt une grosse bagarre pour le podium, le maillot à pois et la victoire d’étape."