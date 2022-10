Le débrief de Charleroi - Standard au programme de Complètement Foot (Live vidéo)

Ce dimanche soir, l'équipe "Complètement Foot" reviendra longuement sur le choc wallon entre le Sporting Charleroi et le Standard disputé dans le cadre de la 11e journée de Pro League. David Houdret, Pascal Scime et Clément Tainmont débrieferont également la victoire d'Anderlecht à Malines (1-3), notamment grâce à un doublé de Mario Stroeykens. Comme chaque semaine, notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, analysera les phases litigieuses de cette journée de championnat.



L'équipe "Complètement Foot" évoquera aussi le tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro 2024. Les Diables Rouges ont hérité de l'Autriche, la Suède, l'Azerbaïdjan et d'Estonie.