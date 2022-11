Le débrief d’Alex Teklak : "Anderlecht est encore convalescent, il faudra jouer les premiers tours avec ambition"

La Belgique a passé une magnifique soirée ce jeudi avec les qualifications de La Gantoise et d’Anderlecht pour les barrages de la Conference League. Notre consultant Alex Teklak est revenu sur ces résultats très encourageants pour le football belge au micro de Pascal Scimè.

Notre consultant est d’abord revenu sur le bilan général des clubs belges : "Il est super positif car on a assuré notre huitième place au coefficient. Quand on voit d’où on vient, il faut être heureux. L’essentiel est que tout le monde a joué le jeu même si on a pu avoir des doutes quant à la qualification de Gand et d’Anderlecht mais le travail a été fait. Personne ne s’attendait à ce que quatre équipes ne se qualifient. Quand on a vu les groupes, on s’attendait à ce que Gand et Anderlecht se qualifient plus aisément et que ça soit plutôt l’Union en difficulté car les équipes dans son groupe étaient beaucoup plus relevées, d’où le fait que leur performance doit être encore plus soulignée. C’est une très bonne année pour nous, elle nous servira dans les saisons à venir puisqu’on pourra capitaliser sur cette année-ci pour plusieurs années."

Après avoir évoqué la réussite de Bruges comme étant "juste exceptionnelle", Teklak est revenu sur la défaite de l’Union lors de la dernière journée des poules de l’Europa League : "Ce n’était pas mauvais, ils se sont créé des situations. Avec un peu de chance, ils égalisent, mais ils n’en n’ont pas eue. J’aime bien Geraerts qui ne cherchait pas d’excuse et reprochait à ses joueurs un manque de justesse, ils sont quand même tombés sur le leader actuel de la Bundesliga, ce n’est pas rien. J’ai bien aimé l’état d’esprit de l’Union dans cette Coupe d’Europe et depuis le début de saison. Ils sont fidèles à eux-mêmes."

Concernant Anderlecht, notre consultant est plus mesuré : "Anderlecht est un patient encore convalescent. C’est dommage car ils avaient tout en main, avec un homme de plus. C’est révélateur de l’état psychologique dans lequel ils sont. Il faut reconnaître que, sur ce match, les changements effectués par l’entraîneur n’étaient peut-être pas les plus opportuns. Cela a peut-être semé encore plus de trouble et de confusion dans l’équipe à ce moment-là. Heureusement qu’ils l’emportent car ils étaient plus forts intrinsèquement. Ils peuvent mettre la Coupe d’Europe de côté, le contrat est rempli. Cela veut dire que le meilleur est à venir puisqu’il va rester de nombreuses semaines pour préparer l’année 2023, pouvoir récupérer, s’entraîner différemment, en étant moins pressés. Je ne suis pas certain que cela aura déjà une influence sur le match de ce week-end, si ce n’est pour Van Crombrugge car il aura récupéré beaucoup de confiance et il en avait besoin."

À l’approche du tirage au sort, prévu lundi, Teklak insiste pour que les clubs belges soient ambitieux : "Les équipes qui passent sont des bonnes équipes. Ce qui est dommage serait de tirer une équipe 'anonyme' qui va vous sortir. Il ne faut pas penser comme cela. Si on se dit 'on a rempli le contrat donc on veut jouer un gros car on va sortir', c’est un discours de looser, ce que l’Union n’a pas fait d’ailleurs. Il faut jouer pour se qualifier, peu importe l’adversaire. Évidemment, il y a des adversaires plus forts que d’autres mais il faut simplement prendre le match qui va arriver et pas non plus se dire que c’est une fête pour les supporters. Il faudra affronter l’équipe que l’on devra avec ambitions."