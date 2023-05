Le débat de Déclic : pourquoi aucun Belge n’a jamais gagné le concours Reine Elisabeth ?

Est-ce que l’engouement pour la musique est toujours très présent aujourd’hui ? Certaines académies doivent refuser du monde…

Julien Beurms directeur des Jeunesses Musicales de la FWB : l’intérêt est là et on le constate au quotidien. Il est bon de rappeler que pour bon nombre de jeunes, l’école est le premier lieu de rencontre et de pratique artistiques, et dans certains pays, comme la Corée du Sud, il y a un système et une structure qui font que dès le plus jeune âge, un grand nombre d’enfants ont un accès à la musique donné par un enseignement de qualité à l’école. Chez nous, bonne nouvelle, nous sommes dans une nouvelle dynamique avec de nouvelles perspectives : le Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) se met en place dans le cadre du Pacte d’excellence, et on va voir dans les années qui viennent plus de pratiques culturelles et artistiques à l’école.

Les occupations des jeunes ont évolué depuis un certain temps, est-ce que ça change la donne ?

Michel Stockhem : aujourd’hui, les enfants ont des agendas de ministre avec différentes activités, et la musique et le théâtre ne s’y insèrent qu’avec une certaine difficulté ! Mais l’intérêt pour le répertoire s’est aussi beaucoup modifié. On est arrivé à une époque où ce ne sont pas les enfants qui n’écoutent plus de classique mais ce sont les parents qui n’en ont jamais écouté, parfois même les grands-parents. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps, 2000 ans de patrimoine artistiques ont été peu à peu évacués de la consommation culturelle. Ce n’est pas propre à la musique, il y a beaucoup de jeunes qui n’ont jamais vu de film en noir et blanc, et qui en les voyant, trouveraient ça très étrange. Depuis quelques décennies, malgré des poches de résistance comme Musiq3, les taux d’écoute du classique soit se maintiennent, soit se réduisent, mais ils ne se développent pas. Et les professeurs de chant dans les académies sont souvent confrontés à des questions qui touchent plus à The Voice qu’au Concours Reine Elisabeth !

Beaucoup de petits enfants dans les académies, mais qu’en est-il des adolescents ? Qu’est-ce qui peut provoquer l’abandon de l'apprentissage ? Et qu’en est-il des exigences de la musique ? Ça demande du travail, et on a déjà entendu dire que la formation au solfège peut en décourager certains.

La suite du débat :