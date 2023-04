Le débarquement de la baie des cochons à Cuba : les conséquences de ce fiasco pourraient-elles inspirer la Russie ?

Ceux qui débarquent ce jour-là ont été équipés et entraînés par les Américains. Leur objectif est de renverser le gouvernement de Fidel Castro qui a pris le pouvoir à Cuba deux ans plus tôt. Lui aussi l’avait fait par la guérilla après avoir débarqué dans l’île avec moins de 100 compagnons pour renverser le pouvoir du dictateur Fulgencio Batista. Alors pourquoi une brigade de 1400 réfugiés cubains, bien armée et soutenue par la plus puissante armée du monde ne parviendrait-elle pas à renverser à son tour le régime en place ? C’est ce que croit fermement la CIA qui a orchestré l’opération, entraînant cette brigade d’exilés cubains anti-castristes et leur fournissant la logistique nécessaire. En secret bien sûr puisqu’officiellement, les États-Unis n’ont rien à voir là-dedans.

Mais ils sont bel et bien à la manœuvre. L’opération avait été imaginée en 1960 quand Dwight Eisenhower était encore président. En janvier 1961, c’est John Fitzgerald Kennedy qui lui succède et c’est donc lui qui autorise cette opération.

Il n’est pourtant pas favorable à cette idée. Le régime communiste de Castro à 200 kilomètres de la Floride est un vrai problème pour lui, mais il ne veut pas inaugurer sa présidence par une action armée risquée. Néanmoins, le patron de la CIA, Allan Dulles, sait se montrer persuasif : ce sont des Cubains et non des Américains qui partent au combat et les rapports de la CIA sont formels : dès qu’ils auront établi une tête de pont, le régime de Castro vacillera. Il faut se décider vite : l’Union soviétique s’apprête à livrer des Migs à Cuba et ce renforcement aérien risque de tout compromettre. Malgré ses doutes, Kennedy donne son accord à l’opération.