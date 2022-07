Le "death cleaning" : mettre de l'ordre dans sa maison et sa vie.

Concept suédois, le "death cleaning" est popularisé par la sortie du livre "The Gentle Art of Swedish Death Cleaning" de Margareta Magnusson en 2018. "Le 'death cleaning' ne consiste pas à faire la poussière ou à passer la serpillière; il s'agit d'une forme permanente d'organisation qui rend votre vie quotidienne plus fluide", écrit l'autrice, qui vit à Stockholm. "Une manière d'éviter d'encombrer l'espace de vie", justifie quant à elle Carmen Jean-Baptiste.

Celle qui se base sur les écrits de la suédoise martèle qu'elle ne trouve pas cette façon de procéder triste ou embarrassante. Au contraire.

"Plus on a conscience de la mort, plus on vit intensément."

Dans les faits, le "death cleaning" varie selon les clients. Certains souhaitent se débarrasser d'objets et d'habits accumulés depuis des années, d'autres veulent faire un grand ménage pour marquer une nouvelle étape dans leur vie tandis que d'autres encore souhaitent alléger le travail de tri de leurs enfants lorsqu'ils seront morts. Quelle que soit la raison, l'home organiser est là pour accompagner. "C'est vous qui décidez !", affirme Carmen Jean-Baptiste.