Le Daxxify, l'injectable anti-rides qui pourrait faire de l'ombre au Botox.

Depuis deux décennies, les injections de toxine botulique n'ont cessé de gagner en popularité malgré les dangers et les dérives observées avec l'avènement des réseaux sociaux (et l'émergence des "fake injectors") au point d'être devenues la procédure esthétique la plus plébiscitée au monde. D'après les dernières données fournies par l'International Master Course on Aging Science (IMCAS), elles représentent même 43% de l'ensemble des actes esthétiques, se plaçant loin devant les injections d'acide hyaluronique (28%).

Le Botox utilisé à des fins esthétiques est autorisé depuis 2002 aux Etats-Unis et règne en maître. Jusqu'ici en tout cas car la Food and Drug Administration (FDA) a donné, début septembre, son feu vert pour la commercialisation d'un nouvel injectable anti-rides, le Daxxify, qui pourrait faire de l'ombre à son aîné...