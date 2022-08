Le "dawn dating", quand les rencontres amoureuses se font tôt le matin.

Faire des rencontres via les nombreuses applications existantes, c’est facile. Mais les premiers rendez-vous "dans le monde réel" sont souvent répétitifs, entre sorties au restaurant et cocktails en fin de soirée... Alors pour éviter de se lasser, certains ont décidé de proposer des rendez-vous le matin. C’est ce que l'on appelle le "dawn dating", comprenez les rendez-vous entre 8h et 11h du matin.

Les adeptes de cette nouvelle forme de dating sont de plus en plus nombreux, attirés par cette idée originale de commencer sa journée avec quelqu’un qu’on vient de rencontrer. Petit déjeuner et balade sont les nouveaux rendez-vous tendances qui attirent les personnes en quête de rencontres. L’application Badoo a proposé un sondage à ses utilisateurs et le résultat est sans appel : 70% d’entre eux seraient impressionnés si on leur proposait ce type de date et 51% affirment avoir déjà eu un rendez-vous avant 10h du matin.