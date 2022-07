Le datura, une plante hautement toxique à ne pas confondre avec la tétragone.

Afin de ne pas confondre le datura avec d'autres plantes comestibles, l'Anses décrit les caractéristiques liées à cette plante, dotée de fleurs blanches en forme d'entonnoir avec des grandes feuilles à contour ovale et un port dressé pouvant atteindre plus d'un mètre de haut. La tétragone cornue présente quant à elle des feuilles vert-jaunâtre en forme de triangles et de losanges et présente un port couché ou ascendant ne dépassant pas 20 à 50 cm de haut.

"Au moindre doute après ingestion ou en présence de symptômes, digestifs ou autres, dans les heures suivant la consommation de plantes ramassées dans un potager domestique, contactez sans délai un centre antipoison", recommande l'agence sanitaire gouvernementale française.