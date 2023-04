"Le dark factor" : serions-nous tous des psychopathes en puissance ?

Le machiavélisme

L’adjectif machiavélique fait référence à l’interprétation manipulatrice de l’ouvrage le plus connu de Machiavel "Le Prince" (en 1531), qui prône l’idée selon laquelle tous les moyens sont bons pour garder le pouvoir. La devise du machiavélique est "la fin justifie les moyens". Il ment et triche dès qu’il en espère tirer un avantage. Il utilise la ruse et la mauvaise foi pour parvenir à ses fins. C’est une personne qui maîtrise les techniques de manipulation, qui peut se montrer sournoise et cynique.

La psychopathie

Le psychopathe est un être endurci, insensible, qui ne connaît pas le remord. C’est une personnalité qui est fortement marquée par un détachement émotionnel, une absence de culpabilité et une propension à l’impulsivité. Pour lui, les autres sont plus des objets que des êtres humains. Il ne ressent que peu la peur et le remords. Son Seuil de passage à l’acte est très bas : c’est-à-dire qu’il va vite s’énerver, aura du mal à se contrôler et pourra plus facilement commettre un acte répréhensible. Sa devise pourrait être "celui qui s’en prend à moi le regrettera". Environ 2 à 4% de la population peuvent être considérés comme psychopathes (5 à 20 fois moins de femmes selon les études).