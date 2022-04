Le danseur François Alu, jury dans Danse avec les stars, est nommé danseur étoile à l'Opéra de Paris

En septembre dernier, François Alu avait pris un congé de 6 mois à l'Opéra pour rejoindre le jury de l'émission populaire de TF1, Danse avec les stars, succédant à une autre étoile, Patrick Dupond. Depuis 2011, la chaîne de télévision TF1 donne envie à des milliers de téléspectateurs d’enfiler des chaussons de danse et de prendre des cours de rumba, de cha-cha-cha, de jive, de charleston ou encore de danse contemporaine avec son programme Danse avec les stars. Venu du Royaume-Uni, ce programme met en compétition des danseurs professionnels et leurs partenaires de quelques mois, qui ne sont autres que des stars du petit écran, de la chanson ou encore du cinéma.

Et dès la première saison de la version française du show télévisé, on retrouve parmi les membres du jury une danseuse ou un danseur issu du monde du ballet. Pour les deux premières saisons, TF1 fait appel à l’ancienne danseuse étoile franco-italienne Alessandra Martines, qui sera ensuite remplacée pour les 5 prochaines saisons par la danseuse étoile de l’Opéra national de Paris Marie-Claude Piétragalla. Enfin, pour les 9e et 10e éditions, c’était le danseur étoile Patrick Dupond qui occupait l’un des sièges des juges. Patrick Dupond qui est tragiquement décédé au mois de mars 2021, à la suite d’une maladie foudroyante.

Et c’est le danseur français François Alu, premier danseur de l’Opéra national de Paris, âgé de 28 ans, aussi à l’aise dans le hip-hop que dans le ballet classique et le contemporain, qui a succédé à la légende française de la danse, au sein du jury de cette nouvelle édition de Danse avec les stars. À ses côtés, on retrouvait le danseur, chorégraphe et champion de danse de salon Chris Marquez, présent depuis la première saison, de l’une des danseuses vedettes du programme, Denitsa Ikonomova, qui est passée de l’autre côté de la table des juges, et enfin du couturier Jean-Paul Gautier.

C’est à l’âge de 10 ans, en regardant un reportage sur Patrick Dupond, que le jeune François Alu tombe amoureux de la danse. Il entre à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris en 2004 et intègre à l’âge de 17 ans le corps de ballet de l’Opéra, jusqu’à devenir premier danseur en 2013.