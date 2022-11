Le Danois Holger Rune remporte le Masters 1000 de Paris en battant Novak Djokovic

Le Danois Holger Rune, 18e mondial, a battu dimanche le tenant du titre Novak Djokovic 3-6, 6-3, 7-5 en finale à Paris et remporte à 19 ans son premier tournoi Masters 1000.

Rune jouait sa quatrième finale en autant de tournois: il avait perdu à Sofia, gagné à Stockholm et de nouveau perdu à Bâle. Après avoir remporté en mai à Munich le premier tournoi de sa carrière, il décroche à Paris son troisième et plus beau titre, tant par le prestige du tournoi que celui des adversaires éliminés: après avoir sauvé trois balles de match au premier tour contre Stan Wawrinka, il a battu cinq membres du Top 10 mondial: Hubert Hurkacz (10e), Andrey Rublev (9e), Carlos Alcaraz (N.1, abandon), Félix Auger-Aliassime (8e) et Djokovic (7e).