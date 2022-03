"Notre objectif est que toutes les personnes nées en 2010 et après ne commencent jamais à fumer ou à utiliser des produits à base de nicotine", a déclaré le ministre de la Santé Magnus Heunicke lors d'une conférence de presse. "Si nécessaire, nous sommes prêts à interdire les ventes à cette génération en relevant progressivement la limite d'âge" auquel il peut être acheté, a-t-il expliqué.

Actuellement, la réglementation en vigueur interdit aux Danois de moins de 18 ans d'acheter du tabac ou de fumer des cigarettes électroniques.

Néanmoins, 31% des 15-29 ans fument, a souligné le ministre, et le tabagisme, première cause de cancer dans le pays nordique, engendre 13.600 décès par an dans cet Etat de 5,8 millions d'habitants.