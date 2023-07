Le Danemark veut limiter les manifestations impliquant des profanations du Coran

Plusieurs manifestations récentes en Suède ou au Danemark impliquant des autodafés ou autres profanations du livre sacré musulman ont soulevé des tensions diplomatiques entre ces deux pays et le Moyen-Orient. Le ministère danois des Affaires étrangères note que les manifestations ont "atteint un niveau où le Danemark, dans de nombreuses régions du monde, est perçu comme un pays qui facilite l’insulte et le dénigrement des cultures, religions et traditions d’autres pays". Il a ajouté que le "but principal" de certaines de ces manifestations était de provoquer et "pourrait avoir des conséquences importantes".