Le Danemark surclasse la Tunisie et scelle la qualification belge pour le tour suivant du Mondial de handball

Après sa défaite 28-30 face à Bahreïn lors de son dernier match de poule ce mardi, la Belgique devait espérer une victoire danoise face à la Tunisie pour atteindre le tour suivant du Mondial de handball. Et c'est chose faite, puisque les Scandinaves se sont facilement imposé 34-21 face aux Tunisiens. Troisièmes derrière le Danemark et Bahreïn, les Red Wolves avancent dans la compétition et sont assurés de terminer dans le top 24 (sur 32 équipes) à l'issue du premier Mondial de leur histoire.

En perdant face à Bahreïn, les Belges se sont fait peur. Ils terminent au final troisièmes de la poule. Dans le tour principal qu'ils débuteront avec 0 point (car ils n'ont battu ni le Danemark ni Bahreïn, les deux autres qualifiés du groupe H), les Red Wolves rencontreront, toujours à Malmö en Suède, l'Égypte (le jeudi 19 janvier), la Croatie (le samedi 21) et les États-Unis (le lundi 23), les trois formations qualifiées dans le groupe G. Seuls les deux premières classées des six équipes (avec le Danemark et le Bahreïn) de ce groupe IV se hisseront en quarts de finale.