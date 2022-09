Le Danemark sort un maillot entièrement noir, pour porter le deuil des morts sur les chantiers du Qatar

L'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar continue de soulever des réactions dans le monde du football. Le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, a présenté ses maillots, dont un troisième entièrement noir. L'équipementier Hummel a communiqué à ce sujet : "Ces maillots ne sont pas seulement un souvenir de l'Euro 1992, qui avait offert au Danemark son plus beau succès footballistique, mais c'est également une protestation contre le Qatar et le respect des droits humains. C'est pourquoi nous avons noirci notre logo et nos chevrons historiques (NDLR : le maillot du Danemark a longtemps eu des motifs en forme de 'v' sur son maillot). Nous ne voulons que ceux-ci soient visibles dans un tournoi qui a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. Nous supportons l'équipe danoise, mais nous ne cautionnons pas le Qatar comme pays organisateur."