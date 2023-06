Le Danemark compte rester à la tête de la gastronomie mondiale

Initiée par la star du Noma, René Redzepi, cette redécouverte des saveurs nordiques a permis, en se concentrant sur des mets locaux éthiques, de réinventer la cuisine scandinave.

40% des touristes étrangers motivent leur visite à Copenhague par son offre culinaire.

En plus d’avoir placé le Danemark sur la carte de la haute gastronomie, le Noma a attiré de jeunes chefs du monde entier, qui ont choisi de poser leurs valises dans le petit pays scandinave balayé par les vents. Adieu pommes de terre à l’eau et carré de porc baigné de sauce brunâtre, place aux mets raffinés décorés de baies nordiques et de fleurs comestibles.