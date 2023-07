Le Danemark avec Pedersen, Skjelmose et Asgreen, mais sans Vingegaard aux Mondiaux de cyclisme

Le sélectionneur danois Anders Lund a dévoilé lundi sa sélection pour les championnats du monde de cyclisme qui se dérouleront du 3 au 17 août à Glasgow. Une sélection dans laquelle on ne trouve pas, comme on pouvait s’y attendre, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). L’actuel maillot jaune du Tour avait déjà indiqué fin juin qu’il ne souhaitait pas se lancer à la conquête du maillot arc-en-ciel.

Même sans Vingegaard, la sélection danoise aura fière allure avec Mads Pedersen (Lidl-Trek), le champion du monde 2019, Mattias Skjelmose Jensen (Lidl-Trek), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Mikkel Honoré (EF Education- EasyPost) et Michael Morkov (Soudal Quick-Step).

Kasper Asgreen et Mikkel Bjerg disputeront en outre le contre-la-montre le vendredi 11 août. La course en ligne se tiendra le dimanche 6 août. "L’équipe est forte, je m’attends donc à ce qu’on se batte pour des médailles à Glasgow", déclare Anders Lund sur le site de la fédération danoise. "Le parcours de la course en ligne est technique mais convient bien à notre équipe. Le tracé du contre-la-montre est plus régulier mais conviendra également à Asgreen et Bjerg".