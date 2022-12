Le Danemark a un nouveau gouvernement alliant centre gauche et centre droit

Six semaines après les élections législatives, le Danemark s'est doté d'un gouvernement rassemblant les sociaux-démocrates et les libéraux, une alliance gauche-droite inédite depuis plus de 40 ans, a annoncé mardi la cheffe du gouvernement reconduite, Mette Frederiksen.

"Jeudi, un nouveau gouvernement sera présenté, composé des sociaux-démocrates, des libéraux et (du parti centriste) des modérés", a déclaré la dirigeante sociale-démocrate à la presse après avoir informé la reine Margrethe II de cet accord.