"Le Daim" : Jean Dujardin obsédé par un blouson dans une comédie totalement absurde

Artiste polyvalent (Mr. Oizo, c'est aussi lui!), Quentin Dupieux est un peu un OVNI dans le cinéma français actuel. Depuis Steak avec Eric et Ramzy, et surtout Rubber et son pneu tueur, tous ses films attirent l'attention du public et de la critique. Et pour cause, chacun d'entre eux possède une singularité forte, des idées à la pelle et une bonne dose d'humour absurde.

Grâce à cette audace, le cinéaste parvient à recruter les grands noms du cinéma, comme Alain Chabat dans Réalité, Benoit Poelvoorde dans Au Poste!, Adèle Exarchopoulos dans Mandibules (où notre Roméo Elvis national apparaît d'ailleurs) ou encore Jean Dujardin et Adèle Haenel dans Le Daim. Le comédien français avait raconté son expérience avec le réalisateur à Vivacité en 2019 :

C’est rare les metteurs en scène qui ont un regard, une vision aussi forte que Quentin. Avec lui, on se sent en sécurité même dans les scènes les plus dingues. Ça fait partie de ces gens avec lesquels il faut se laisser aller.

Et on n'a pas fini d'entendre parler de Quentin Dupieux puisqu'il a déjà annoncé l'arrivée de deux nouveaux films. Le prochain, Fumer fait tousser, réunit une pléiade de stars dont Alain Chabat, Benoit Poelvoorde, Adèle Exarchopoulos, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche ... et sortira fin novembre.