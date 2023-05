Le cytomégalovirus : une infection virale fréquente et trop peu connue

Vous vous sentez très fatigués, avez de la température et vous ne savez pas pourquoi ? Vous avez peut-être contracté le cytomégalovirus. Asymptomatique dans la plupart des cas, ce virus peut être très dangereux pour certaines personnes. Il cause le plus grand nombre d'infections transmises de la mère à son futur bébé. Plus d'explications avec la Pr Leïla Belkhir, Infectiologue aux Cliniques Universitaires St Luc de Bruxelles.