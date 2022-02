Le cyclone Batsirai s’éloigne de la Réunion et se dirige vers Madagascar

Cette opération "périlleuse, très technique et inédite" de sauvetage s’est effectuée "dans des conditions météorologiques très défavorables (houle, vents et pluies extrêmes) et sur une zone d’intervention particulièrement difficile (plateau friable de la coulée de lave 2007)", a précisé la préfecture.

Jeudi soir, "c’était le pire que j’aie connu en mer", a raconté à l’AFP Mamun Muntasir, le capitaine du Tresta Star. "Nous avons vraiment eu très peur".

La préfecture a précisé que le Tresta Star ne transportait pas de marchandise et contenait moins de 8 m3 de gazole de propulsion (léger et volatile). La "majorité" de ce carburant "devrait se disperser sans risque majeur pour l’environnement", a-t-elle assuré.