Le cyclone Batsirai a détruit beaucoup d’infrastructures routières à Madagascar, "énormément de zones sont encore inaccessibles"

Des maisons soufflées, des arbres arrachés, des routes coupées, Batsirai a frappé Madagascar le week-end dernier. Le bilan fait état de plus de 92 morts, près de 100.000 sinistrés dans l’un des pays les plus pauvres de la planète. De nombreuses ONG ont déployé ressources et équipes pour venir en aide aux victimes. C’est le cas de Handicap International. Le directeur de l’ONG, Vincent Dalonneau est à Madagascar. Il nous explique la situation sur place, près d’une semaine après le passage de ce cyclone.

"Les évaluations sont aujourd’hui encore en cours parce que Batsirai a complètement détruit beaucoup d’infrastructures routières, avec énormément de zones qui ne sont, à l’heure où on se parle aujourd’hui, pas encore accessibles, malheureusement. Les besoins immédiats par rapport à la population vont déjà être des produits de première nécessité, ainsi que tout ce qui est lié à la nourriture et à l’accès à l’eau, parce que c’est ça qui va commencer à manquer gravement. Sur Mahanour, on a déjà des retours de nos bénéficiaires de personnes handicapées qui se retrouvent à manger des racines, malheureusement, parce que l’aide alimentaire est difficile à acheminer actuellement."