Le cycliste néerlandais Wesley Kreder victime d'un accident cardiaque il y a deux semaines

Le cycliste néerlandais Wesley Kreder a été victime d'un accident cardiaque il y a deux semaines à son domicile, a communiqué son équipe Cofidis mercredi. Il est désormais sorti de l'hôpital et poursuit sa rééducation à son domicile.

Dans la nuit du 28 au 29 août, Kreder, 32 ans, a été victime d'une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Il est resté plusieurs jours en observation à l'hôpital et a pu retourner à son domicile mercredi dernier. Surveillé régulièrement par des cardiologues et les médecins de l'équipe, le Néerlandais a mis un terme à sa saison, en concertation avec Cofidis. Il devrait néanmoins pouvoir effectuer de courtes sorties à vélo dans une à deux semaines.



"Je me suis couché normalement le 28 août et le lendemain, je me suis réveillé à l'hôpital. C'était vraiment étrange de me retrouver là, de me demander ce qu'il s'était passé et pourquoi j'en étais arrivé là", a confié Kreder, cité dans le communiqué.