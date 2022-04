Le cyclisme féminin en plein développement : salaires en augmentation, primes revalorisées et création d'équipes

"C'est très important", explique Cédric Barre, directeur sportif de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. "Cela permet aux filles du peloton de faire leur métier correctement. Elles sont désormais salariées. Et elles ne doivent donc plus se demander comment elles paieront leurs factures à la fin du mois."

Un sentiment positif qui est aussi souligné dans le peloton féminin. Même si la parité n'est pas encore atteinte au niveau pécunier. "Les conditions sont intéressantes. Et on espère que cela va encore évoluer", confie Sandra Lévénez, ex-championne du monde de duathlon et membre de la Cofidis Women Team. "On le voit notamment avec les dotations accordées aux lauréat(e)s. Les salaires aussi vont sûrement atteindre les exigences qu'on doit avoir sur ce genre d'épreuves aujourd'hui."