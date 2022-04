Le cycle de l’eau verte, profondément affecté par l’humain, a dépassé sa limite planétaire

"L’eau verte" a un rôle fondamental dans la biosphère

L’étude a différencié "l’eau verte" — soit la pluie, l’humidité du sol, l’évaporation — de "l’eau bleue" — l’eau se trouvant dans les rivières, lacs et nappes phréatiques. En version simplifiée, l’eau verte est l’eau qui intervient dans le cycle de croissance d’une plante : la pluie arrive dans le sol, devient disponible pour la plante, qui l’absorbe via son système racinaire, et en rejette une partie sous forme d’évaporation (un phénomène appelé évapotranspiration).

L’eau verte a donc un rôle fondamental dans la résilience de la biosphère, les puits de carbone, et la régulation de la circulation atmosphérique. Sa perturbation affecte donc profondément les forêts, et surtout, la forêt tropicale amazonienne, qui "dépend de l’humidité du sol pour sa survie. Il est évident que certaines parties de l’Amazonie sont en train de s’assécher."

"La forêt perd l’humidité du sol en raison du changement climatique et de la déforestation", commente Arne Tobian, second auteur de l’étude et doctorant au Stockholm Resilience Center, où le concept de limite planétaire a été développé. "Ces changements sont susceptibles de rapprocher l’Amazonie d’un point de basculement où de grandes parties pourraient passer de la forêt tropicale à des états de type savane."