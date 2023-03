Le Cyclamen coum, une petite fleur à la longue floraison et qui se ressème allègrement au jardin

Le Cyclamen coum se répand avec générosité. À la fin de la floraison, les pédoncules se couchent sur le sol pour répandre les graines. Dans les sols drainants, qui ne sont pas gorgés d’eau en hiver, elles germent efficacement. Au fil des ans, le Cyclamen forme des tapis de plus en plus larges aux pieds des arbres et arbustes. Le petit fruit rond produit par la fleur a une chair sucrée qu’apprécient les fourmis. Elles le transportent et répandent les graines. C’est ainsi qu’apparaissent des cyclamens à l’autre bout du jardin, parfois dans des endroits insolites.