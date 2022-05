Le Custom Sneakers Clssrm propose des ateliers de création inédits

Trybu Custom, c’est le défi de 3 jeunes liégeois, passionnés de sneakers, qui se sont lancés il y a 12 ans dans leur chambre d’étudiant. L'envie de customiser ou de donner une nouvelle vie aux Sneakers de leurs collègues ont poussé Jessy, Kong & Pablo à se lancer dans une réelle aventure.

Repéré par des médias urbains tels que " The Sneakers ", ce trio se fait connaître grâce à leur travail créatif, écologique et professionnel. Ils participent à de nombreuses émissions et développent leur clientèle grâce en autre aux réseaux sociaux.

Etant constamment à la recherche de nouveautés mais surtout d'innovation, la Trybu Custom propose un concept inédit dans la Cité Ardente : Le Custom Sneakers CLSSRM.

Il s’agit donc d’un workshop d'une courte durée mais avec une formation à destination de toutes les personnes désireuses d’apprendre à restaurer, nettoyer et customiser leur paire préférée dans une ambiance jeune et dynamique.

Deux modules sont possibles :

- INTN : une initiation de deux jours où des acquis de base sur la basket seront fournis afin que les apprenants puissent reproduire ces techniques à domicile : nettoyage de la chaussure, restauration et customisation. En bonus, des trucs et astuces seront partagés afin de trouver des paires rares en friperie ou dans des commerces classiques. Tout est compris dans cette formation : matériels, baskets et accessoires de nettoyage.



Pour booster la créativité de toutes et tous, un artiste différent à chaque formation (peintre, photographe, styliste, musicien, ..) sera présent pour donner quelques bouts de son univers et pour booster les capacités de création de chacun.e.



- CTFC : le module " Certification " concerné les personnes qui ont déjà une courte expérience dans la restauration de baskets et souhaitent approfondir leurs acquis sur une basket type qu’ils souhaitent remettre à leurs pieds et la rendre unique.



Ces workshops se déroulent deux week-ends par mois depuis ce 14 mai, dans les locaux du magasin La Claque store, Rue Saint Adalbert, 5A à Liège.

Tu trouveras plus d'informations sur les formations, le prix et les modalités d’inscription sur le site : www.customsneakersclssrm.com