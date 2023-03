Le curcuma, une épice aux multiples vertus pour la peau.

Originaire du Sud-Est de l'Asie, le curcuma a fait l'objet de nombreuses études scientifiques qui se sont attachées à révéler ses vertus nutritionnelles et médicales.

Connu de bien des médecines traditionnelles, dont l'ayurvéda, le curcuma commence à se faire une place dans l'industrie des cosmétiques. L'ingrédient se décline aujourd'hui dans des crèmes, des masques, des nettoyants et autres soins capillaires, et se taille également une place de choix dans les recettes beauté DIY sous forme d'hydrolat, de poudre, de colorant ou d'huile essentielle. L'idée ? Faire profiter au plus grand nombre de ses mille et une vertus pour la peau et les cheveux sans avoir à recourir à des formules à rallonge. Voici pourquoi le curcuma est en passe de s'imposer comme une épice incontournable au rayon cosmétique.