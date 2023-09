Le curcuma aide à soulager les douleurs digestives

Pour en arriver à cette conclusion, une étude a été menée sur 151 personnes souffrant de dyspepsie fonctionnelle (trouble digestif qui provoque des douleurs ou de l’inconfort dans la partie supérieure de l’abdomen) ont été réparties en trois groupes. Pendant 28 jours, les groupes ont reçu un traitement soit à base de curcumine (deux capsules de 250 milligrammes quatre fois par jour) soit à base d’oméprazole (20 milligrammes une fois par jour), ou une combinaison des deux. Après 28 jours de traitement, les chercheurs ont constaté une réduction similaire des symptômes de la dyspepsie (douleurs, ballonnements, brûlures d’estomac…) au sein des trois groupes. Les symptômes étaient encore plus atténués après une réévaluation de 56 jours après le début du traitement.

"En plus de leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, la curcumine et le curcuma pourraient être une option pour traiter la dyspepsie avec une efficacité comparable à celle de l’oméprazole", a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Krit Pongpirul, professeur agrégé au département de médecine préventive et sociale de l’Université Chulalongkorn en Thaïlande au média CNN.