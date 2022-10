Le cumin noir : la plante "qui guérit de tout, sauf de la mort"

Comment la consommer ?

On trouve la nigelle dans le commerce, principalement sous deux formes : soit sous forme de graines, soit sous forme d’huile. On peut également la consommer sous forme de complément alimentaire. Il est possible de l'ajouter directement dans vos plats : dans du pain, un jus de fruits maison ou encore en infusion. La nigelle se marie avec tout bien qu'elle ait un goût particulier et est un peu piquante. Voici donc une idée de recette pour l'incorporer à un de vos plats :

Recette : Tajine de poulet

Ecrasez deux cuillères à café de graines de nigelle avec pilon. Badigeonner ensuite des morceaux de poulet avec de l’huile d’olive, et saupoudrez des graines écrasées. Faites cuire le poulet avec du gingembre, de la coriandre, du sel, poivre, des épices ras el hanout, un citron confit. Vous pouvez même rajouter des graines telles quelles dans la préparation.

