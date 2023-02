Le culte de la minceur toujours bien présent, des réseaux sociaux aux podiums.

Chassez le culte de la minceur, il revient au galop ! Le triomphe du mouvement body positive, qui a contribué à rendre la mode (un peu) plus inclusive, n'aura pas suffi à envoyer la fameuse taille 0 au tapis. Au contraire, elle fait même un retour remarqué sur les podiums, porté par les esthétiques Y2K et 'héroïne chic', comme par la nouvelle obsession de certaines icônes et influenceuses mode d'afficher une silhouette skinny.

En seulement deux saisons, la planète mode est parvenue à replacer la minceur, sinon la maigreur, au centre de toutes les attentions… La présence d'un plus grand nombre de mannequins dits 'plus size' ces dernières années a - presque - fait oublier l'omniprésence de modèles taille 0 - correspondant à un 32 en France - qui semble s'être encore accentuée lors des dernières semaines de la mode. Un phénomène qui n'est pas sans lien avec le retour des Y2K dans la mode et es silhouettes (très) amincies affichées par des mannequins et influenceuses suivies par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Certains s'alarment déjà des répercussions induites par ce potentiel retour en force de l'apologie de la minceur.