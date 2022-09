Le culte de l’enfant : danger pour nos démocraties ?

La recherche de la perfection, les injonctions sur la parentalité parfaite, sur l’enfant parfait, génèrent chez les parents beaucoup d’anxiété. Ils n’acceptent plus de commettre la moindre erreur.

On fait semblant d’être des parents parfaits devant nos enfants. On n’accepte plus de pousser une colère, de faire un faux pas. Sinon on se culpabilise, on vient s’excuser auprès de l’enfant.

Or, il faut que l’enfant comprenne que, dans le vrai monde, les adultes ne sont pas parfaits et qu’ils vont y être confrontés. Nous sommes tous des êtres imparfaits et nous avons tous nos limites.