Le cuir de poisson, une solution durable pour la mode et… les océans.

Pour mettre fin à la prolifération de cette espèce invasive, des plongeurs américains ont créé la start-up Inversa, qui fabrique un cuir spécifique à partir de rascasses volantes, fin mais résistant grâce à la structure transversale des fibres, pour des marques partenaires qui en font des sneakers, des portefeuilles, des ceintures, des sacs à main ou encore des bracelets de montres.

Inversa ne qualifie pas son cuir de durable mais de "régénérateur".

La firme explique qu'il contribue non seulement à protéger la biodiversité mais qu'il est aussi plus durable que les cuirs dits "traditionnels". En effet, il ne nécessite pas d'immenses surfaces de pâturage participant à la dégradation des sols et à la production d'émissions de méthane. "Nos cuirs fabriqués à partir d'espèces invasives contribuent à résoudre une crise environnementale et à protéger la biodiversité."