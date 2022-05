Le cuir de laboratoire, du mythe à la réalité.

Ananas, champignon, pomme, raisin, cactus, banane, kombucha… On ne compte plus les fruits, légumes et plantes devenus aujourd'hui incontournables pour fabriquer des sacs à main et chaussures plus respectueux de la planète comme du bien-être animal.

Ces "cuirs végétaux", comme certains les appellent (bien que le terme ne soit pas adapté à ces matières qui n'en sont pas vraiment), pourraient aujourd'hui se voir voler la vedette par un nouveau matériau dont l'apparence et les caractéristiques techniques se rapprocheraient au plus près de celles de la matière originelle et traditionnelle : le cuir cultivé en laboratoire à partir de la culture de cellules d'origine animale.