Le cube de Viva For Life s'installe sur la place des Trois Fers de Bertrix

Plus qu'une dizaine de jours avant le coup d'envoi de Viva For Life ! Cette année, la 10e édition se tiendra sur la place des trois fers à Bertrix. Plusieurs milliers de personnes sont attendus au pied du cube où seront enfermés les animateurs du 17 au 23 décembre. Petite visite à l'occasion du montage.

Ce mardi, nous rencontrons Nicolas De Leener, délégué technique à la production. Aujourd'hui, c'est lui qui chapeaute toute l'installation du cube, qui sera prochainement occupé par Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier. "Là, on va à l'étage", nous indique-t-il. "Cette année, on a la scène au-dessus du cube. On sera visible de toute la place puisque la scène est à trois mètres de haut".

Si le cube est déjà bien installé, il reste encore à faire avant le lancement. "On est en train de faire l'habillage avec les visuels "Viva For Life" qu'on accroche un peu partout, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit (rires)". Aujourd'hui, on est tout de même 40 à travailler sur site. On a nos cars de captations qui sont arrivés pour la vidéo, le son arrivera bientôt aussi et tout ça pour une répétition générale à partir du 16 décembre".

La commune de Bertrix, qui accueille cette 10e édition, attend beaucoup de monde. Un marché de Noël prendra place autour du cube. "Toute une série de parkings fléchés, gratuits et situés à moins d'un kilomètres du centre seront à disposition des visiteurs", explique le bourgmestre Mathieu Rossignol. "J'espère au moins avoir 3000 personnes chaque soir et encore plus les derniers jours".

Et manifestement, les associations locales, et bien d'autres, se mobilisent avec détermination car un million d'euros aurait déjà été collecté grâce aux différents défis.