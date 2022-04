Le CST : excessif et liberticide ?

Dès ce vendredi 15 octobre, tout Bruxellois de plus de 16 ans devra être en possession d’un Covid Safe Ticket (CST) s’il souhaite se rendre dans un établissement Horeca (sauf extérieur), une discothèque, un club de sport (hors du cadre scolaire), une foire commerciale, un événement culturel, festif et récréatif ou encore dans un bâtiment pour personne vulnérable. Pour accéder aux événements de masse (50 personnes en intérieur, 200 en extérieur), aux hôpitaux et aux maisons de repos par contre, les CST sont exigés dès 12 ans.

En Wallonie, la mise en application du CST devrait se faire entre le 15 octobre et le 1er novembre.

Et ni le sud du pays, ni la capitale ne devraient se séparer de ce pass avant le 31 janvier, "sauf si la couverture vaccinale et la situation épidémiologique atteignent des niveaux de performances des meilleures régions et pays d’Europe", indique-t-on au gouvernement wallon.

Selon la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, la vaccination a déjà commencé à augmenter. "En 10 jours, on a gagné 1% de personnes vaccinées, on a à peu près doublé le nombre de personnes inscrites. On est toujours environ à un tiers/50% de personnes en plus qui s’inscrivent par rapport à avant l’annonce du CST."

Pour rappel, il existe trois manières d’obtenir un CST : être vacciné complètement, avoir subi un test négatif ou être rétabli du Covid depuis moins de six mois.

Toute infraction sera soumise à une amende de 50 à 500 euros pour le contrevenant et de 50 à 2500 euros pour l’organisateur. Les autorités locales pourront également décider la fermeture administrative d’un établissement.