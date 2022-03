Le CST à nouveau jugé illégal par le tribunal de première instance de Namur

Le tribunal de première instance de Namur s’est à nouveau prononcé contre la légalité du CST suite à une nouvelle action en justice introduite par l’asbl Notre Bon Droit.

Après une première action gagnée devant le tribunal de première instance de Namur puis un recours perdu devant la cour d’appel de Liège et un rejet des recours par la Cour constitutionnelle, l’association est revenue devant le tribunal de Namur en visant cette fois la prolongation du CST jusqu’au 15 avril. L’asbl a donc à nouveau obtenu gain de cause devant cette instance. Le tribunal de première instance a considéré que la Région n’avait pas fourni les preuves scientifiques qui prouvent encore aujourd’hui l’efficacité du CST et justifient son maintien. La justice donne 15 jours à la Région pour se mettre en ordre, sous peine d’astreintes.