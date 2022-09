Le CSS recommande la vaccination contre les infections à pneumocoque pour les seniors

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande la vaccination contre les infections à pneumocoque pour les seniors et les adultes souffrant de certaines maladies chroniques ou de diabète.

Dans un avis d'août 2022, le CSS recommande de vérifier régulièrement le statut vaccinal des patients et de discuter avec eux des indications du vaccin antipneumococcique. Il conseille également de vérifier régulièrement le statut vaccinal des sujets admis ou résidant en institution de soins.

Actuellement, la couverture vaccinale contre les maladies à pneumocoque du groupe cible adulte s'élève à 18-32% en Belgique. Elle pourrait évoluer afin de mieux protéger des infections suivantes: pneumonie, septicémie, méningite, sinusite, otite moyenne et exacerbations aiguës d'affections pulmonaires chroniques obstructives, selon le CSS.

Un groupe de travail présidé par le Pr. Yves Van Laethem a déterminé que les patients qui pourraient bénéficier du vaccin sont les adultes présentant un trouble immunitaire ou d'autres antécédents les exposant à un risque accru d'infection pneumococcique.

Sont aussi concernés, indifféremment de l'âge, les adultes présentant du diabète ou des maladies chroniques du cœur, des poumons, du foie, des reins ou du système nerveux.

Enfin, le vaccin devrait aussi être proposé aux personnes en bonne santé de 65 ans et plus selon un schéma vaccinal explicité dans l'avis validé par une trentaine d'autres experts avant sa publication.

Le Conseil supérieur de la santé est un organe d'avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le Service fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Sur demande ou sur initiative, il rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique et de l'Environnement, à leurs administrations et à quelques agences.