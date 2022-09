Le CSS recommande la vaccination contre le zona pour les 60 ans et plus

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) recommande la vaccination contre le zona avec un vaccin sous-unitaire recombinant non vivant avec adjuvant contre le ZH (déjà commercialisé en Belgique par GSK) pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que pour les personnes immunodéprimées ou sous traitement anti-JAK à partir de 16 ans, indique-t-il mercredi dans un nouvel avis.

La co-administration avec le vaccin contre la grippe saisonnière ou le vaccin antipneumococcique (PPV23 ou PCV13) ou le dTpa est sans danger, selon les études menées.

Le zona (herpès zoster) est un des syndromes du virus varicelle-zona (VZV). L'autre étant la varicelle, maladie fréquente chez l'enfant. Le zona est une réactivation du virus qui touche principalement les personnes âgées, tandis que la névralgie post-herpétique (NPH) en est une complication.